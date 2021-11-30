Москва, 30 ноября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. В отношении рэпера Григория Ляхова (известен как OG Buda) составили протокол об административном правонарушении. Об этом 30 ноября сообщает телеграм-канал Mash.

Скриншот с YouTube Рэпер OG Buda (Григорий Ляхов)

По данным телеграм-канала, в Зюзинский районный суд Москвы на Ляхова поступил протокол за пропаганду наркотиков. В качестве меры наказания артисту грозит штраф в размере 100 тыс. рублей.

Ранее в тот же Зюзинский районный суд Москвы поступил протокол в отношении лейбла Rhymes Music. Причиной стали выпущенные компанией клипы на песни «Виски на завтрак» рэпера Моргенштерна и Hello Kitty его коллеги Элджея.