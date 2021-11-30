Москва, 30 ноября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Экстренное предупреждение о сильном ветре с порывами до 25 м/с в столице России до вечера 30 ноября выпустило Главное управление МЧС РФ по городу Москве. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба московского главка ведомства.

76.mchs.gov.ru Ветер

Следите за развитием событий в трансляции: «Ураганы, штормы, метели: непогода в России и мире — все новости»

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 10:00 до 21:00 30 ноября в Москве ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 20−25 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Также в связи с этим в МЧС рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не использовать в качестве укрытия деревья. Автомобилистам рекомендовано парковать машины вдали от деревьев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что во вторник, 30 ноября, в столице России во второй половине дня ожидается резкое похолодание до отрицательных значений температуры воздуха.