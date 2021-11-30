Москва, 30 ноября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. США и их союзники продвигают в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) конфронтационные схемы, называя их Индо-Тихоокеанскими стратегиями. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 30 ноября, выступая перед участниками программы «Диалог во имя будущего-2021».

Mid.ru Сергей Лавров

По его словам, подобные схемы внедряются в АТР вместо универсальных организаций и форумов, формировавшихся вокруг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Эти схемы называют «Индо-Тихоокеанскими стратегиями, создали четверку с явно выраженной антикитайской сутью», сказал Лавров.

В качестве примера глава МИД РФ привёл создание военного блока AUKUS (Австралия, Великобритания, США). Таким образом, если прежде в регионе преобладали тенденции к объединению, поиску консенсуса и компромисса, то теперь вводятся «откровенно конфронтационные» схемы по сдерживанию одних государств другими.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Россия в отличие от США никогда не даёт своим партнёрам советы по поведению на международной арене.

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