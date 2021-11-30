Москва, 30 ноября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы от Минобороны России поступил многомиллионный иск, ответчиком по которому выступает АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». Заявление пока судом не принято и дата слушаний не определена, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

Иск был подан 29 ноября 2021 года. Претензии составили 162 311 792,75 рубля, но детали пока не сообщались.

Это не единственный спор между участниками. Так, 16 декабря 2021 года судья Григорьева рассмотрит заявление министерства о взыскании с концерна более 353,2 млн рублей. В октябре также был подано четыре иска — на сумму 13,6 млн рублей (рассмотрят 27 января 2022 года), на 12,58 млн рублей и 1 млн рублей (заседания назначены на 16 декабря), а также на 113,7 млн рублей. Последний рассмотрят 21 декабря 2021 года.

Помимо этого, 29 ноября министерство потребовало взыскать более 2,9 млн рублей с НИИ автоматической аппаратуры им. Академика В. С. Семенихина. Также исковое заявление получило ООО «Атрилор», с которого ведомство требует более 16,7 млн рублей.