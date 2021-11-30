Рыбинск, Ярославская область, 30 ноября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении мэра Рыбинска Ярославской области Дениса Добрякова прекращено в связи с примирением сторон. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Rybinsk.ru Денис Добряков

Дело рассматривал Мышкинский районный суд. Денис Добряков обвинялся в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. На первом же судебном заседании было рассмотрено заявление потерпевшего о примирении с виновником ДТП.

Как ранее авария произошла 9 сентября в Мышкинском районе. «Лексус» мэра выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «ВАЗ». Травмы получили два человека. Добряков сразу заявил о своей вине в аварии. По данным источников ИА REGNUM, мэр Рыбинска заплатил пострадавшему денежную компенсацию. Это обычная практика по таким делам.