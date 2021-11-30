Уфа, 30 ноября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. 70% ожогов получил мужчина в результате возгорания газо-воздушной смеси газового баллона в гараже в Башкирии. Об этом 30 ноября сообщает МЧС по региону.

Tyumen.sledcom.ru Гибель людей при хлопке бытового газа

Сообщается, что днем 29 ноября 2021 года спасатели г. Дюртюли получили информацию о пожаре на ул. Разила Мусина, д. 35.

Прибыв на место происшествия, они установили, что огонь повредил керамзитоблочный гараж размерами 10×4 метра. К счастью никто не погиб.

Отмечается, что в результате пожара пострадал мужчина 1986 года рождения. Он получил термический ожог II, III степени, 70%. Его срочно доставили в медучреждение.

Сообщается, что огонь уничтожил керамзитоблочный гараж и имущество в нем. По предварительной информации, пожар произошел из-за возгорания газо-воздушной смеси газового баллона. В результате хлопка произошло обрушение конструкции гаража. Пострадавший сам выбрался на улицу, после этого ему срочно оказали медпомощь.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.