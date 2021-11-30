Москва, 30 ноября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Комитет Совфеда по бюджету поддержал закон о федеральном бюджете на 2022−2024 годы, также нашли поддержку законы о повешении минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября.

Совет Федерации

Совфед обсудит законы на заседании 1 декабря.

Президент РФ Владимир Путин предложил существенно повысить размер МРОТ в 2022 году на 8,6% — до 13 890 рублей в месяц.

В Госдуме напомнили, что еще два года назад МРОТ был в два раза ниже прожиточного минимума.

Законодательно учтены предложения президента РФ Владимира Путина об установлении прожиточного минимума на уровне выше официальной инфляции. В 2022 году прожиточный минимум в целом на душу населения составит 12 654 рубля, для работающих граждан — 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля и для детей — 12 274 рубля.

Законы вступят в силу с 1 января 2022 года.

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