Чита, 30 ноября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. В Забайкальском крае за 9 месяцев 2021 года от токсического действия алкоголя погибли 132 из 237 пострадавших, это больше, чем за весь 2020 год (124 и 206 соответственно), сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные территориального управления Роспотребнадзора.

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Подавляющее большинство острых отравлений спиртсодержащей продукцией приходится на взрослое население — 90,7%, в то же время в возрастной группе от 0 до 14 лет пострадало 16 детей (6,8%), среди подростков — 6 человек (2,5%).

Отмечается также, что случаи отравлений среди детей в течение 9 месяцев 2021 года регистрировались в трёх территориях края (г. Чита, Балейский, Карымский районы).

Одной из главных причин отравлений спиртосодержащей продукцией в Забайкальском крае является употребление алкоголя (этилового спирта) в высоких дозах (в 65,8% случаев), суррогатов алкоголя (12,2%), метанола (6,8%) и других неуточненных спиртов (11,8%).

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на предпринимаемые попытки борьбы с пьянством (вплоть до введения сухого закона), в 2020 году одной из главных причин отравлений спиртосодержащей продукцией в Забайкальском крае стало употребление алкоголя (этилового спирта) в высоких дозах (в 73,3% случаев), а также употребление суррогатов алкоголя (7,7%), метанола (8,2%), другого неуточненного спирта (8,2%).

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