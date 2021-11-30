В Азербайджане потерпел крушение военный вертолёт
Баку, 30 ноября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Военный вертолёт Пограничной службы Азербайджана 30 ноября потерпел крушение во время тренировочных полётов. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики.
(сс) pcgis
Крушение вертолета
«Среди членов экипажа вертолёта есть погибшие и раненые», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, происшествие произошло в 10:40 (09:40 мск). Полёты проводились с аэродрома Гарахейбат в Хызынском районе республики.
На место крушения выехали представители Погранслужбы и Генпрокуратуры. Ведётся совместное следствие. Причины аварии выясняются.