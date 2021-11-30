Грозный, , 12:26 — REGNUM В Чечне уже готов дом для семьи Расула Цакаева, у которого при взрыве газа пострадали четверо детей. На возведение нового дома понадобилось всего 13 дней. Уже 27 ноября руководитель секретариата главы республики Абдул-Керим Эдилов сообщил, что строительство завершено. Его финансирование обеспечил Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Дом

По словам Эдилова, для пострадавшей семьи сдан новый, «полностью мебелированный дом со всеми коммуникациями и удобствами».

«Вопрос зимних холодов для Цакаевых наконец закрыт, с чем я лично и поздравил главу семейства», — написал руководитель секретариата на своей странице в соцсети Instagram.

Эдилов также отметил, что в настоящее время дети находятся на лечении в Краснодаре, их состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Напомним, 16 ноября в городе Гудермесе взорвался бытовой газ, произошло разрушение строения, пострадали четверо детей.

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