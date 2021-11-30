Киев, 30 ноября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине было выявлено 10 554 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 30 ноября сообщает украинский минздрав.

Russian.news.cn Эпидемия коронавируса на Украине

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«За сутки 29 ноября на Украине зафиксировано 10 554 новых подтвержденных случая заболевания коронавирусом COVID-19 (из них детей — 846, медработников — 197)», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 3 438 381.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончался 561 пациент и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 85 975.

При этом отмечается, что на данный момент в стране 2 946 032 человека вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 15 869 089 тестов на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено 5804 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.