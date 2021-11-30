Москва, 30 ноября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Наивные борцы за озеленение Земли не работали на промышленных и энергетических предприятиях и слабо представляют себе их технологические процессы, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя рост цен на электроэнергию из-за борьбы с выбросами углерода.

Павел Редин ИА Красная Весна Электроэнергия

«Переход на иные виды топлива или усиление фильтрационных итераций производства или невозможно за короткий период, или разрушает экономику предприятия, или слишком дорого, чтобы окупалось даже за 30 лет.

Всё это ведет к дефициту товаров или комплектующих. Плюс низкие запасы газа или нефти приводят к нехватке изначального природного сырья.

Поэтому, цифра подорожания электроэнергии в 28% из-за борьбы с выбросами углерода — это еще оптимистичная оценка.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным «ВТБ Капитал», в России из-за борьбы с выбросами углерода цены на электроэнергию к 20 250 году вырастут на 28%.

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