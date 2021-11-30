Ярославль, 30 ноября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев рассказал, когда в Ярославле нормализуется ситуация с общественным транспортом. Об этом он сообщил в видео-интервью, которое опубликовано мэрией Ярославля.

City-yaroslavl.ru Автобусы в Ярославле

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что федеральные перевозчики, нанятые регионом, начали набирать водителей для работы в Ярославле.

«Мы увеличиваем количество общественного транспорта в Ярославле в полтора раза, потому что мы не хотим немножко улучшить ситуацию. Мы хотим ее улучшить кардинальным образом. Рассчитываем, что к 15 декабря ситуация должна полностью нормализоваться. Мы это нормализацию разбиваем на несколько этапов, но хотим, чтобы люди увидели первые результаты уже в конце следующей недели», — рассказал Михаил Евраев.

Кроме того, врио губернатора объяснил, почему позвал в город перевозчиков из Москвы и Санкт-Петербурга.

«Мера временная. Понятно, что потом водители будут работать местные. И мы хотели бы, чтобы работали местные водители, но сейчас нам нужно решить проблему быстро, одномоментно. Мы не можем ждать месяца-двух, пока там все раскачаются, оформят договоры, привезут водителей. Нет такого времени», — объяснил политик.

Ещё Михаил Евраев пообещал, что местные перевозчики продолжат работать в городе, если сами того захотят. По словам главы региона от них требуется только «работать качественно».