Париж, 30 ноября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Валовой внутренний продукт (ВВП) Франции почти вернулся к докризисному уровню, сообщает Le Figaro.

Владимир Югасов ИА Красная Весна Экономика Франции

Согласно данным национального института статистики и экономических исследований INSEE, опубликованным 30 ноября, ВВП Франции вырос на 3% в третьем квартале (после + 1,3% в предыдущем квартале).

INSEE отмечает также рост потребительских расходов домашних хозяйств (+ 5% после + 1,3% в предыдущем квартале), что внесло 2,5 пункта в рост ВВП в этом квартале.

В свою очередь, экспорт увеличился на 2,3%, а импорт остался стабильным. Рост импорта составил 0,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Парижа Анн Идальго приняла участие в открытии набережной имени Жака Ширака в память о бывшем президенте Франции, умершем в 2019 году.