Канберра, 30 ноября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в ходе пресс-конференции 30 ноября защищал решение о взятии «временной и осторожной» паузы в отношении продления закрытия границы для отдельных категорий прибывающих, но фоне распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом сообщил телеканал Nine News.

Clrdms Скотт Моррисон

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Границы Австралии снова откроются 15 декабря, при этом федеральное правительство ранее считало, что штамм «Омикрон» «управляем» и «показывает некоторые признаки того, что он может быть более мягким», чем считалось ранее.

«Это не повод для нас отступать назад, это просто повод взять кратковременную паузу», — заверил Моррисон.

Он также заявил журналистам, что исследования показывают, что вариант «Омикрон» является более умеренным штаммом коронавируса по сравнению с предыдущими.

«Если это действительно правда, то мы можем продолжать двигаться вперед … Никто из нас не хочет опять сидеть в локдауне», — подчеркнул премьер-министр страны.