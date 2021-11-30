Тоцкий район, Оренбургская область, 30 ноября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. В Оренбургской области в отношении 54-летняя жительница Тоцкого района попала под уголовное преследование за попытку дать взятку сотруднику полиции. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

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Ранее в отношении женщины возбудили административное производство за незаконную торговлю алкогольной продукцией. В конце сентября 2021 года оренбурженка попыталась дать взятку в 15 тыс. рублей участковому за то, чтобы избежать наказания. Правоохранитель отказался от денежных средств и принял меры к фиксации совершенного преступления.

В рамках уголовного дела для обеспечения исполнения приговора суда по ходатайству следователя наложен арест на имущество обвиняемой. Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре на востоке оренбургской области произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. Пострадали более 60 человек, 35 из них скончались.