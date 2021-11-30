Москва, 30 ноября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Профильный комитет Совфеда обсудил ряд кандидатур на должности прокуроров в ряде регионов, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября. Речь идет, в частности, о прокуроре Башкирии.

Иван Шилов, ИА REGNUM Совет Федерации

Комитеты поддержали кандидатуру Игоря Пантюшина на пост прокурора Башкирии. Он в 2003—2013 годах возглавлял прокуратуру Липецкой области. С 2013 года занимает должность прокурора Владимирской области.

Возглавлявший прокуратуру Башкирии с конца 2019 года Владимир Ведерников покинул свой пост в октябре 2021 года.

Совфед обсудит кандидатуру на заседании 1 декабря. Кандидатура представлена в верхнюю палату парламента президентом РФ Владимиром Путиным.