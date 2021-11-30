Главы МИД Южной Кореи и Таджикистана обсудили вопросы сотрудничества
Душанбе, 30 ноября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён, находящийся с визитом в Душанбе, встретился 29 ноября с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
По их словам, стороны обменялись мнениями по ситуации в регионе, включая ситуацию на Корейском полуострове и Афганистане, а также обсудили пути развития двустороннего сотрудничества в ряде сфер, включая экономику, пандемию коронавируса, изменение климата.
Глава МИД Таджикистана подтвердил поддержку усилий Сеула в вопросах КНДР.
В завершение встречи главы внешнеполитических ведомств Южной Кореи и Таджикистана подписали соглашение о предотвращении двойного налогообложения.
В тот же день Чон Ый Ён встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, с которым обсудил расширение сотрудничества в области зеленой энергетики, сельского хозяйства, туризма и других секторах.