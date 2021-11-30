Душанбе, 30 ноября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён, находящийся с визитом в Душанбе, встретился 29 ноября с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, стороны обменялись мнениями по ситуации в регионе, включая ситуацию на Корейском полуострове и Афганистане, а также обсудили пути развития двустороннего сотрудничества в ряде сфер, включая экономику, пандемию коронавируса, изменение климата.

Глава МИД Таджикистана подтвердил поддержку усилий Сеула в вопросах КНДР.

В завершение встречи главы внешнеполитических ведомств Южной Кореи и Таджикистана подписали соглашение о предотвращении двойного налогообложения.

В тот же день Чон Ый Ён встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, с которым обсудил расширение сотрудничества в области зеленой энергетики, сельского хозяйства, туризма и других секторах.