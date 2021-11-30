Канберра, 30 ноября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Все сотрудники школ и детских садов, расположенных в Квинсленде (северо-восток Австралии), должны будут пройти полную вакцинацию от COVID-19 в соответствии с новыми распоряжениями правительства штата. Об этом 30 ноября сообщил телеканал Nine News.

dfuhlert Вакцинация

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Сотрудникам дошкольных и общеобразовательных учреждений нужно будет поставить первую прививку к 17 декабря. К 23 января они должны пройти полную процедуру вакцинации, получив второй компонент вакцины.

Министр образования Квинсленда Грейс Грейс заявила на пресс-конференции, что тем, у кого есть медотвод, не нужно будет проходить вакцинацию. Однако такие лица должны предоставить соответствующее подтверждение своему работодателю.

Требование привиться от COVID-19 также распространяется на волонтеров, работающих с детьми.