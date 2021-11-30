Тбилиси, 30 ноября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Ход судебной реформы в Грузии не устраивает посла США в Тбилиси Келли Дегнан. Об этом, как передает «Общественное телевидение», она сообщила журналистам.

Ge.usembassy.gov Келли Дегнан

Американский дипломат отметила, что ранее были договорённости, по которым грузинские власти согласились не назначать новых судей Верховного суда до завершения реформы. Но это обязательство не выполняется.

«Мы очень разочарованы тем, что процесс назначения судей продолжается. Лидеры Грузии согласились с необходимостью продолжения реформы правосудия, которую Грузия проводит последние 15 лет», — сказала Дегнан.

Она отметила, что «прозрачная» судебная система в Грузии нужна также и для того, чтобы защищать иностранных инвесторов. В этом случае они будут чувствовать себя защищенными и начнут вкладывать средства в грузинскую экономику.