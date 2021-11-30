Мельбурн, Австралия, 30 ноября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Спорный законопроект о пандемии, наделяющий правительство штата Виктории (юго-восток Австралии) особыми полномочиями, будет принят 30 ноября после того, как независимый депутат Род Бартон согласился проголосовать за законопроект, предложенный премьер-министром штата Дэниэлом Эндрюсом. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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Решение Бартона голосовать «за» было принято после внесения шести поправок, которые предусматривают создание совместного парламентского комитета для рассмотрения постановлений органов общественного здравоохранения и создание независимой комиссии для рассмотрения апелляций.

Выступая в парламенте штата 30 ноября, премьер-министр штата Дэниел Эндрюс заявил, что законопроект о пандемии включает в себя «необходимые правила», а новый вариант коронавируса «Омикрон» еще раз дал понять миру, что пандемия COVID-19 еще далека от завершения.

Напомним, что ранее перед парламентом Виктории в знак протеста проходили массовые протесты, на которых некоторые протестующие угрожали физической расправой Эндрюсу и членам его семьи.