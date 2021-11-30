Мурманск, 30 ноября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. С 2022 года в Мурманской области вырастет транспортный налог. Повышение произойдет впервые за 11 лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облдуме.

Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США Сборщик налогов

Самым заметным повышение налога станет для грузовых автомобилей — от 69 до 254%, Для владельцев автомобилей мощностью до 200 лошадиных сил налог вырастет на 24%. Средний платеж увеличится с 562 до 700 рублей.

Парламентарии отмечают, что повышение налога даст областному бюджету в следующем году около 130 млн рублей, а в 2023 году — более 430 млн рублей. Деньги планируют направить на ремонт дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость седана Lada Granta в минимальной комплектации выросла в 2,5 раза.