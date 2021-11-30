Малоярославецкий район, Калужская область, 30 ноября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В Калужской области расследуется уголовное дело в отношении 58-летнего жителя Малоярославецкого района, обвинённого в изнасиловании 16-летней девушки, сообщили 30 ноября корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Следственные действия на месте преступления

По версии следствия, в ноябре 2021 года обвиняемый, представляясь в мессенджере девушкой, познакомился с 16-летней жительницей Ленинградской области и назначил ей встречу в другом регионе. На вокзале мужчина посадил девушку в машину и привез в лесной массив в Малоярославецкий район Калужской области, где совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. По показаниям потерпевшей был составлен фоторобот подозреваемого в изнасиловании. Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления личности и местонахождения насильника. Мужчина был задержан по месту своего жительства в Малоярославецком районе. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

При содействии следователей потерпевшей оказывается психологическая помощь, ведется работа с членами семьи по установлению причин и условий, способствовавших самовольному уходу несовершеннолетней. Расследование уголовного дела продолжается.