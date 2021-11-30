Канберра, 30 ноября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в австралийском штате Новый Южный Уэльс был выявлен еще один случай заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Инфицированной стала женщина, прибывшая в Австралию из-за границы на прошлой неделе. Об этом 30 ноября сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Теперь нам всем нужно быть в состоянии повышенной готовности», — отметил на пресс-конференции министр здравоохранения штата Брэд Хаззард.

Он призвал жителей Нового Южного Уэльса принять все меры предосторожности в связи с распространением нового штамма. Общее число зараженных «Омикроном» в штате за прошедшие сутки увеличилось до пяти.

За последние 24 часа в Новом Южном Уэльсе было выявлено 179 новых случаев COVID-19. Три человека в результате заболевания скончались.