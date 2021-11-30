Екатеринбург, 30 ноября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. В Свердловской области на железнодорожной станции появился пешеходный переход. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Антон Привальский ИА Красная Весна Железная дорога

В ходе проверки на железнодорожной станции «Самоцвет» выявили нарушения. Здесь отсутствовал пешеходный переход через пути.

Транспортный прокурор внес предписание об устранении нарушений. Благодаря вмешательству ведомства пешеходный переход все же оборудовали.