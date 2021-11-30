На железнодорожной станции Среднего Урала оборудовали пешеходный переход
Екатеринбург, 30 ноября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. В Свердловской области на железнодорожной станции появился пешеходный переход. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Антон Привальский ИА Красная Весна
Железная дорога
В ходе проверки на железнодорожной станции «Самоцвет» выявили нарушения. Здесь отсутствовал пешеходный переход через пути.
Транспортный прокурор внес предписание об устранении нарушений. Благодаря вмешательству ведомства пешеходный переход все же оборудовали.