Канберра, 30 ноября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Австралия временно приостановит открытие своих международных границ для иностранцев, обладающих трудовой и студенческой визами. Данное решение было принято на фоне растущей обеспокоенности новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 30 ноября сообщил телеканал Nine News.

Австралия

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Вечером 29 ноября на экстренном заседании Комитета национальной безопасности было принято «необходимое и временное решение приостановить следующий шаг к безопасному открытию Австралии».

Ожидалось, что с 1 декабря Австралия снова откроется для иностранных студентов, рабочих мигрантов, а также для лиц, имеющих гуманитарные, отпускные и временные семейные визы.

Теперь дата открытия границ перенесена на 15 декабря. Возможность для путешественников из Японии и Республики Корея посетить Австралию также будет отложена до 15 декабря.