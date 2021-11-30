Москва, 30 ноября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Россия 1 декабря доставит в Афганистан очередную партию гумпомощи, сообщили в посольстве РФ в Кабуле.

Nv86.ru Гуманитарная помощь

«Мы подтверждаем [прибытие гуманитарной помощи] 1 декабря», — сообщили ТАСС в диппредставительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Заявила, что Москва продолжит оказывать гуманитарную помощь Афганистану.

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