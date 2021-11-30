Москва, 30 ноября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее новые ставки таможенных пошлин на экспорт лома чёрных металлов, а также отдельных видов лесоматериалов. Об этом 30 ноября сообщает сайт правительства.

Government.ru Михаил Мишустин

С 1 января 2022 года и на 180 дней ставки экспортных пошлин на лом и отходы чёрных металлов устанавливаются в размере 5%, но не менее 100 евро за тонну. В настоящее время ставка составляет 5%, но не менее 70 евро за тонну.

Также расширяются ограничения на вывоз леса. Со 2 января и до конца 2022 года повышаются ставки на вывоз некоторых лесоматериалов влажностью более 22% толщиной и шириной больше 10 сантиметров. Для хвойной древесины пошлина составит 200 евро за кубометр, для ценных лиственных пород, среди которых в правительстве указали дуб, бук, ясень, — от 250 до 370 евро за кубометр.

Отмечается, что повышение пошлин позволит ограничить вывоз необработанной древесины под видом пиломатериалов.

«Сейчас ставка на такие лесоматериалы для хвойных пород и дуба составляет 10%, но не менее 13 и 15 евро за кубический метр соответственно, на бук и ясень — также 10%, но не менее 50 евро за кубометр», — говорится в сообщении правительства.

Также на два года продлевается нулевая пошлина на вывоз вольфрамовых руд и концентратов, данная мера позволит поддержать производителей.