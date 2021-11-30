Москва, 30 ноября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. В 2022 году жителям РФ, занятым в некорпоративном секторе экономики, нужно готовиться к высокой неопределенности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября заявила ведущий эксперт Центра анализа доходов и уровня жизни института социальной политики ВШЭ Марина Красильникова. Так она прокомментировала данные о 20-процентном падении трудовых доходов жителей РФ, занятых в некорпоративном секторе.

Иван Шилов ИА REGNUM Доходы

«Некорпоративный сектор преобладает в секторах экономики, наиболее затронутых карантинными ограничениями, — сказала Красильникова. — Прежде всего это сфера услуг: общественное питание, туризм и отдых, сфера развлечений, спорт и здоровье и прочее. Здесь много малых и средних организаций, самозанятых и индивидуальных предпринимателей, бизнес которых обладает меньшей устойчивостью к кризисам по определению. Правительство ожидает восстановления экономики, и это будет означать рост доходов. Готовиться надо к высокой мере неопределенности и учиться устойчиво работать в таких новых условиях».

По ее словам, правительство продолжает поддерживать как некорпоративный сектор, так и непосредственно население.

«Но одна из трудностей взаимодействия с некорпоративным сектором состоит как раз в том, что у него гораздо меньше инструментов и возможностей сформулировать свою позицию и донести ее до правительственного уровня», — пояснила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее падение доходов объяснили локдаунами и опасениями предпринимателей по поводу ситуации с пандемией.