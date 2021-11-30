Иркутск, 30 ноября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. В Иркутской области продолжается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Как сообщает 29 ноября территориальное управление Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в регионе зарегистрирован 24 346 случаев заболевания ОРВИ, 54% заболевших составляют дети до 14 лет.

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«Положительный темп прироста заболеваемости отмечается во всех возрастных группах населения. Лабораторно подтверждён диагноз гриппа у пяти взрослых и 13 детей», — пояснили медики.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на территории России превалируют вирусы парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и другие. По данным на 24 октября, превышение эпидемиологического порога по ОРВИ и гриппу зафиксировано в 66 субъектах РФ.

В Иркутской области продолжается прививочная кампания против гриппа, в рамках которой запланировано охватить прививками 60% жителей. На сегодняшний день привито 28% населения. Иммунизация проводится вакцинами «Совигрипп» (трехвалентная) и Ультрикс Квадри (четырехвалентная).