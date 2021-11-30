Вашингтон, 30 ноября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Украинка Иванна Сахно присоединилась к актёрскому составу сериала об Асоке Тано, персонаже медиафраншизы «Звёздные войны». Об этом 29 ноября сообщил Deadline.

Иванна Сахно

Как отмечает СМИ, пока неизвестно, какую роль Сахно сыграет в шоу «Звездные войны: Асока». Производство сериала начнётся в 2022 году.

ИА REGNUM напоминает, что Иванна Сахно стала всемирно известна в 2018 году. Она сыграла в голливудских фильмах «Тихоокеанский рубеж: Восстание» и «Шпион, который меня кинул».