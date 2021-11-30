Вена, 30 ноября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Участники заседания совместной комиссии стран — участниц Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) в Вене намерены как можно скорее прийти к результату — полноценной реализации ядерной сделки. Об этом говорится в сообщении, распространенном 30 ноября российским МИД.

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В дипломатическом ведомстве отметили, что все участники подтвердили приверженность дальнейшим усилиям по скорейшему возвращению к полноценной реализации соглашения. Также они намерены продолжать взаимодействие по урегулированию вопросов, нерешённых с прошлого раунда переговоров.

«Подчеркнуто стремление в возможно короткие сроки выйти на результат», — говорится в сообщении.

Участники заседания договорились, что работа двух экспертных групп по санкциям и ядерным вопросам будет перезапущена. В целом, отмечают в ведомстве, переговоры начались положительно и конструктивно, это внушает определенный оптимизм.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября в Вене начался седьмой раунд переговоров по вопросу восстановления СВПД по иранской ядерной программе. Переговоры были приостановлены в июне 2021 года в связи с выборами в Иране.

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