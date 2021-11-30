Канберра, 30 ноября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Иностранным гражданам потребуется пройти ПЦР-тестирование и отправиться на самоизоляцию в Новом Южном Уэльсе и Виктории в соответствии с ужесточенными мерами правительств штатов Австралии в связи с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 30 ноября сообщил телеканал Nine News.

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«Граждане смогут прекратить самоизоляцию только по прошествии 72 часов, если они получат отрицательный результат теста», — говорится в заявлении премьер-министра Нового Южного Уэльса Доминика Перротте.

В соответствии с мерами, предложенными правительством Виктории, иностранцы также должны сдать еще один ПЦР-тест в период с пятого по седьмой день после прибытия на территорию штата.

«Все летные экипажи, которые находились за границей в течение 14-дневного периода до прибытия в Викторию, должны соблюдать требования, предъявляемые к возвращающимся за границу путешественникам, до момента отправления следующего рейса», — заявил премьер-министр Виктории Дэниэл Эндрюс.