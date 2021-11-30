Москва, 30 ноября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. В Москве впервые будут представлены результаты международного рейтинга The World's 50 Best Restaurants. Об этом 30 ноября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ресторан на свежем воздухе

Мероприятие состоится летом 2022 года. Рейтинг существует почти 20 лет и служит ориентиром для миллионов гурманов. К этому событию в Москве будет приурочена пятидневная тематическая программа для профессионалов и поклонников высококлассной кухни. В рамках нее запланированы встречи, мастер-классы и лекции.

«В июле будущего года 50 лучших ресторанов мира представят в Москве. Мы рады принять это мероприятие. Наш город — современный, открытый и гостеприимный. Привлекательный как с точки зрения своего культурно-исторического наследия, так и качества инфраструктуры, технологической продвинутости. А сразу два крупнейших профессиональных события — предстоящая церемония и недавняя презентация гида Michelin — еще раз подчеркивают, что Москва по праву входит в число международных гастрономических центров», — сказала Сергунина.