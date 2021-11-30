Париж, 30 ноября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Аргентинский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси рассказал, как он смог выиграть седьмой «Золотой мяч» в своей карьере. Он заявил об этом 30 ноября во время церемонии вручения награды.

Soccer.ru Лионель Месси

«Думаю, у меня был хороший год в «Барселоне», хоть мы и не смогли выиграть Лигу чемпионов и Ла Лигу. Мы до конца боролись за победу в чемпионате, выиграли Кубок Испании», — сказал 34-летний аргентинский футболист.

Также нападающий отметил, что для него является большой честью быть первым футболистом «Пари Сен-Жермен», который смог получить эту награду.

Отметим, ранее Лионель Месси выигрывал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах. При этом в 2020 году эта премия не вручалась.