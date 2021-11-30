Москва, 30 ноября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. То, что в РФ упали трудовые доходы граждан, занятых в некорпоративном секторе, связано в первую очередь с локдаунами и опасениями предпринимателей по поводу ситуации с пандемией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал данные ВШЭ о почти 20-процентном падении трудовых доходов той части населения РФ, которая занята в некорпоративном секторе.

Доходы

«В этом секторе работают индивидуальные предприниматели, самозанятые, занятые неформально представители «гаражной экономики» и занятые у частных лиц. Несколько локдаунов и опасения нанимателей в связи с пандемией привели к сокращению числа фактически действующих договоров, — сказал Цыганов. — Аналогичные проблемы в сфере туризма также привели к снижению спроса на услуги таких некорпоративных работников. Учтем еще и общее снижение реальных доходов, что, в свою очередь, заставляет оптимизировать затраты, и это тоже сказывается прежде всего на некорпоративном секторе».

Поэтому, как подчеркнул экономист, снижение в 20% вполне объяснимо и в реальности может быть еще большим.

«Рост доходов занятых в некорпоративном секторе будет связан с общим ростом экономики и российских граждан, — добавил экономист. — В этом случае будет расти спрос на услуги и товары, производимые в некорпоративном секторе. А это быстро скажется на доходах занятых в нем людей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2021−2021 годы количество индивидуальных предпринимателей сокращалось в России рекордными темпами.