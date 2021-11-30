Екатеринбург, 30 ноября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. В Свердловской области организована проверка из-за конфликта между местным жителем и полицейскими. Об этом сообщил начальник пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.

(сс) AlexChirkin Маска

Инцидент произошел в Нижнем Тагиле 23 ноября. Мужчина отказался надеть маску в учреждении культуры. Его задержали на глазах у собственного ребенка. Свердловчанин оказался блогером и выложил видео в сеть. Не исключено, что мужчина специально провоцировал сотрудников полиции и работников дома культуры. Кроме того, на видео может присутствовать монтаж, заявил Горелых.

За неповиновение сотрудникам полиции и отказ надеть маску на мужчину заведено два административных делопроизводства. Теперь по факту произошедшего проводят доследственную проверку. Будет дана оценка действиям обеих сторон. Следователи опрашивают полицейских, задержанного и очевидцев инцидента, сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.