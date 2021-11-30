Севастополь, , 11:22 — REGNUM Изменения в план боевой подготовки Черноморского флота РФ в акватории Чёрного моря внесены в связи со штормовой погодой. Об этом сообщила пресс-служба ЧФ РФ 30 ноября.

Черноморский флот Александр Полегенько © ИА REGNUM

В настоящее время с учётом погодных условий изменены условия стоянки кораблей на причалах, подготовлены дежурные буксиры, уточняет «Интерфакс». В пунктах базирования кораблей и вспомогательных судов проведены мероприятия по предупреждению навала плавсредств на причалы и друг на друга, подготовлены резервные источники электропитания.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября американский ракетный эсминец Arleigh Burke (DDG-51) возобновил операцию в Черном море. За его действиями наблюдают силы ЧФ РФ.

29−30 ноября на Крымский полуостров обрушился сильный шторм, который привёл к приостановке судоходства в Керченском проливе.