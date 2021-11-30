Москва, , 11:22 — REGNUM Профильный комитет Совфеда обсудил ряд кандидатур на должности прокуроров в ряде регионов, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября. Речь идет, в частности, о прокуроре Пензенской области.

Совет Федерации Иван Шилов, ИА REGNUM

Комитеты поддержали кандидатуру Алексея Павлова на пост прокурора Пензенской области. Павлов является зампрокурора Самарской области, состоит на службе с 2000 года.

«Я имею представление о регионе только из статданных», — отметил Павлов.

Совфед обсудит кандидатуру на заседании 1 декабря. Кандидатура представлена в верхнюю палату парламента президентом РФ Владимиром Путиным.

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