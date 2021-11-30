Москва, 30 ноября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Уровень мирового спрос на нефть и газ будет зависеть от скорости реализации программ по сокращению углеродного следа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября заявила доцент кафедры международной коммерции высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Тамара Сафонова.

Каменный уголь

«2021 год показал противоречие между анонсированной «зелёной» повесткой и ростом спроса не только на нефть и газ, но и на уголь — топливо с наиболее высоким углеродным следом, — пояснила она. — Данные многих прогнозов также предусматривают в долгосрочной перспективе устойчивый спрос на углеводороды. Можно также предположить, что уровень спроса на нефть и газ будет зависеть от реализации программ по сокращению углеродного следа и перехода на электротранспорт. Стратегия России, как и Китая, предусматривает достижение углеродной нейтральности к 2060 году — на 10 лет позже, чем в государствах Евросоюза. Это дает возможность оценить реальную эффективность действий других стран по сокращению углеродного следа и реализовать с 2050 по 2060 годы ключевые программы с учетом накопленного международного опыта».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в ближайшие десятилетия глобальная потребность в нефти и газе будет сохраняться.