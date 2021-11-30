Париж, , 11:20 — REGNUM Мэр Парижа Анн Идальго приняла участие в открытии набережной имени Жака Ширака в память о бывшем президенте Франции, умершем в 2019 году, сообщает Le Figaro.

Жак Ширак Sneazynek

Анн Идальго торжественно открыла мемориальную доску имени Жака Ширака, отдавая дань уважения государственному деятелю, более 40 лет прослужившему жителям Франции.

Первый мэр Парижа, избранный всеобщим голосованием в 1977 году, Жак Ширак вступил в должность президента в конце своего третьего срока, в 1995 году.

Как сообщало ИА REGNUM, Национальная ассамблея (нижняя палата парламента) Франции приняла резолюцию об участии Тайваня в работе нескольких международных организаций, в первую очередь ВОЗ.

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