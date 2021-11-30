Москва, 30 ноября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В России из-за борьбы с выбросами углерода цены на электроэнергию к 2050 году вырастут на 28%. К такому выводу пришли аналитики инвестиционного банка «ВТБ Капитал», передаёт РБК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

В отчёте «ESG и декарбонизация» говорится, что для сокращение выбросов углеродов (декарбонизацию) на 60% потребуется 102,7 трлн руб. Дороже всего обойдется переход для транспорта, цементной промышленности, производства железной руды и стали.

Меньше всего потребуется средств для утилизации отходов, проектов в сфере лесного хозяйства и электроэнергетики. На все эти отрасли приходится 59% выбросов в России.

Согласно прогнозам аналитиков ВТБ, для полной декарбонизации потребуется 479,8 трлн руб. до 2060 года. Полный отказ от углеводородов приведет к росту цен в России на 12%.

Как сообщало ИА REGNUM, если сотни территориальных сетевых организаций (ТСО) могут обанкротиться и ликвидироваться, то цены на электроэнергию для потребителей вырастут.

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