Ярославль, , 11:20 — REGNUM Представители ресторанного бизнеса в Ярославле обратились с открытым письмом к врио губернатора Михаилу Евраеву. Они просят отменить ограничения для предприятий общественного питания.

Пустой ресторан Pixabay.com

«По итогам месяца новых ограничений для ресторанного бизнеса просим Вас в кратчайшие сроки их пересмотреть, так как от них больше вреда чем пользы. На данный момент ограничения введены очень избирательно, при этом ни представителям бизнеса, ни гостям, ни участникам других затронутых сфер не ясна логика этой избирательности. Возможно, вы не представляете себе, насколько сильно, казалось бы, нестрогие ограничения бьют по отрасли. Дело не только в том, что, например, людей с кодом не так много в регионе (и это не наша вина, непонятно, почему бизнес отвечает за проваленную кампанию вакцинации). Даже если привлечь всех, кто имеет код, можно смело делить это значение на 3. Потому что люди не ходят в одиночку в бар или ресторан, и если кода нет хотя бы у одного человека в компании, то вся компания отказывается от посещения», — говорится в письме.

Рестораторы полагают, что ограничения в ресторанах не стимулируют людей вакцинироваться и не могут заменить разъяснительную работу с людьми, которая, по мнению авторов обращения «практически не ведется».

«Вариант работать на 30% загрузки в течение периода без каких-либо сроков — это убийство бизнеса. Нам никто не снизит аренду, не отменит коммунальных платежей, не выплатить за нас зарплату сотрудникам. Это не жалоба вечно голодных российских бизнесменов. В любой другой ситуации вы бы не услышали от нас просьб помощи, так как большинство предприятий Ярославля окупают себя, платят зарплаты, поставщикам, арендодателям. Но последние 2 года именно нам существенно снижают доходы — и все кубышки уже выпотрошены», — пишут рестораторы.

Особенное беспокойство представителей отрасли вызывает возможность продления ограничений на новогодние праздники, когда рестораны делают хорошую выручку.

«Сейчас мы не можем сформировать предложение на новогоднюю ночь и предновогодние банкеты, их уже нужно рекламировать месяц. С учетом состояния отрасли мы просто не в состоянии потерять еще один сезон, который хоть как-то может помочь восстановиться. И спрос в это время формируется не за один день и даже не за пару недель, поэтому рассчитываем на ваше понимание и поддержку», — говорится в обращении.

Авторы просят врио губернатора принять решение в кратчайшие сроки. Стоит отметить, что подобное обращение недавно писали и костромские бизнесмены. Они указывали, что клиенты уходят в Ярославль, где меры менее жёсткие. Власти Костромской области заявили, что оснований для смягчения ограничений пока нет.

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