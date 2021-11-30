Москва, 30 ноября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В 2022 году рост российской экономики может достичь 4,4%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

Pixabay.com Рост ВВП

«Основным драйвером роста российской экономики в 2021 году послужило восстановление мировых цен на сырье, особенно нефти и газа, поэтому можно ожидать, что в 2022 году темпы роста могут снизиться, — сказал Хестанов. — Однако если до конца года не произойдет каких-либо внешних шоков (значительных изменений цен на нефть, усиления санкционной политики), рост национальной экономики вполне может достичь 3,8−4,4% к уровню 2021 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что рост ВВП РФ в 2021 году останется в пределах 4%.