Москва, , 11:19 — REGNUM Профильные комитеты Совфеда обсудили ряд кандидатур на должности прокуроров в ряде регионов, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября. Речь идет, в частности, о прокуроре Санкт-Петербурга.

Совет Федерации Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По итогам консультаций профильные комитеты Совфеда поддержали кандидатуру Виктора Мельника на пост прокурора Санкт-Петербурга. Сейчас он является первым заместителем прокурора города.

Совфед обсудит кандидатуру на заседании 1 декабря. Кандидатура представлена в Совфед президентом РФ Владимиром Путиным.

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