Ереван, 30 ноября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Рестораны в Армении не будут соблюдать ковид-ограничения, которые в республике власти планируют ввести с 1 января 2022 года. Это обращение членов Ассоциации ресторанов Армении было обнародовано в Facebook.

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия В ресторане

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Рестораторы отреагировали на заявление министра здравоохранения республики Анаит Аванесян. Она сказала, что в будущем году в заведениях общепита непривитые и те, кто не переболел COVID-19, будут обязаны предъявлять отрицательные результаты ПЦР-теста.

«Бизнесмены примут меры противодействия. Ресторанная сфера находится в очень сложной экономической ситуации, обеспечивает пятьдесят тысяч рабочих мест и не собирается подчиняться решениям, разрушающим отрасль», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в Армении, по последним данным, полностью привито около 13% взрослого населения. Одним компонентом привились примерно 25% населения.