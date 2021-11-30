д. Низино, , 11:57 — REGNUM Из коттеджа бизнесмена в деревне Низино Ломоносовского района Ленинградской области неизвестные похитили сейф с 12,7 млн рублей. Об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Деньги в сейфе Комбакова Юлия © ИА Красная Весна

Пропажа сейфа с накоплениями была обнаружена вечера 29 ноября. Как установили полицейские, в период с 08:30 мск до 17:25 мск неизвестный преступник отжал стеклопакет, проник в частный дом и похитил сейф, в котором, со слов заявителя, находились деньги — 65 тыс. рублей, 2 тыс. долларов США, 2 тыс. евро, документы, ключи от автомобилей.

А также ювелирные изделия, среди которых золотая монета 1847 года, крест с бриллиантами, кольцо с коллекционным бриллиантом и многие другие мужские и женские украшения. Общая сумма похищенного составила около 12,7 млн рублей.

«В 150 метрах от участка сотрудники полиции обнаружили похищенный сейф со следами взлома. 30 ноября было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (Кража)», — уточнили в полиции.