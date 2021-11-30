Шира, Хакасия, 30 ноября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В селе Шира в Хакасии произошёл пожар в двухквартирном доме, который едва не завершился трагедией. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, возгорание произошло в ночь на 19 ноября.

Главное управление МЧС по Хакасии Пожар в селе Шира. Хакасия

К моменту прибытия пожарных веранда одной из квартир и крыша дома были охвачены пламенем. Общая площадь пожара составила 72 кв. метра.

«До прибытия пожарных подразделений из горящей квартиры соседи спасли 66-летнюю женщину. Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС», — отметили в ведомстве.

Добавим, что всего с начала года в республике зарегистрировано 1943 пожара.

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