Москва, 30 ноября, 2021, 11:17 — ИА Регнум. У правительства РФ есть возможности уменьшить темпы роста цен на бытовую технику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал прогнозы о скором подорожании бытовой техники на 15% из-за запрета на экспорт лома, содержащего цветные металлы.

ProjectManhattan Телевизоры

«Бытовая техника вполне может подорожать. На это влияет как внешняя инфляция в странах-производителях и развитых экономиках, так и внутрироссийские инфляционные процессы, — сказал Цыганов. — Новая бытовая техника дорожает в России каждый год, и 2021−2022 годы не будут исключением. Дополнительно на это влияет появление новых моделей, которые производители и дистрибьюторы стараются выпустить к новому году и реализовать по максимально возможной цене в предпраздничной закупке подарков родным и друзьям».

При этом экономист уточнил, что запрет на экспорт лома хотя и может повлиять на подорожание бытовой техники, но лишь в незначительной степени.

«Свою роль может сыграть и повышение инфляционных ожиданий. Население будет покупать технику, дабы спасти свои средства или удовлетворить потребности в ее приобретении, пока это еще возможно», — сказал Цыганов.

По его словам, правительство может хотя бы частично минимизировать факторы, влияющие на подорожание.

«Это и традиционные меры по стимулированию внутрироссийского производства, но и повышение уровня предпринимательской инициативы и уровня конкуренции на потребительском рынке. Это поможет снизить торговые наценки и итоговую стоимость бытовой техники для потребителя», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, для повышения цен называют и другие причины, например проблемы с контейнерными перевозками и сообщением с другими странами из-за пандемии.