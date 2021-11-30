Киев, , 11:15 — REGNUM В настоящее время диалог о новом договоре о транзите российского газа через украинскую территорию не ведется между Москвой и Киевом. Об этом 30 ноября заявил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в беседе с агентством Reuters.

Украинский транзит газа Gazprom.ru

«Нет ничего, даже намека, официальных или неофициальных переговоров. <…> Мы обсуждаем с американцами и немцами, что все бы мы хотели, чтобы транзит продолжился, но русские не хотят начинать эти обсуждения», — сказал он.

Также Витренко посетовал на то, что участие «Нафтогаза» и «Оператора ГТС Украины» в сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве основного оператора газопровода «Северный поток — 2» не дает Киеву возможность остановить этот процесс.

«Нет никакого права вето», — пожаловался глава «Нафтогаза».

В то же время, Витренко добавил, что украинская сторона может оспорить в суде финальную сертификацию Nord Stream 2 AG в случае, если будет считать, что таковая является не соответствующей законодательству ЕС.

Как передавало ИА REGNUM, 26 ноября в Международном валютном фонде (МВФ) сообщили, что после того, как будет введен в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2», ежегодная прибыль, которую Украина получает от транзита российского газа, уменьшится более чем на $1 млрд.